Предложение Лаврова Подоляк назвал странным.

В Офисе президента Украины считают странным предложение главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова сделать Беларусь одним из "гарантов" безопасности Украины.

Об этом заявил советник главы ОП, участник переговорной группы с РФ Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина". В частности, он напомнил о роли Беларуси в войне РФ против Украины.

"В переговорном процессе участвуют две стороны. Каждый имеет право на свои вопросительные позиции. Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии. Тем не менее, у РФ и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путем союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", - заявил Подоляк.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Беларусь должна войти в число стран-гарантов Украины в потенциальном мирном соглашении с РФ.

Напомним, 7 апреля самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переговоры между Россией и Украиной не могут проходить без участия РБ. Судя по всему, это была подготовка к заявлению Лаврова. Якобы Беларусь хочет участвовать в заключении соглашения между РФ и Украиной, а Россия в ответ желает включить ее в это самое соглашение.