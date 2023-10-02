Нападение совершили боевики так называемого "Батальона бессмертных".

Ответственность за воскресный теракт в Анкари, в результате которого двое нападавших погибли, ответственность взяла на себя курдская военизированная группировка.

Как сообщают Reuters и ANF News со ссылкой на заявление боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), взрыв был "атакой террориста-смертника", запланированной к открытию парламента и осуществленной "нашей группой, которая связана с Батальоном бессмертных".

РПК признана террористической организацией в Турции, Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Она начала боевые действия на юго-востоке Турции в 1984 году, и за время конфликта было убито более 40 тысяч человек.

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В ответ на теракт Турция вечером 1 октября провела военную воздушную операцию на севере Ирака, чтобы нанести удар по курдским боевикам.

"Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия, и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PПK) и Союзом общин Курдистана (KCK). Всего было уничтожено 20 целей", - сообщает Министерство национальной обороны Турции в соцсети х.

Страна сделала это в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу.

"Для выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста", – подчеркнуло министерство.

В ведомстве заверили, что Турция приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей, а также окружающей среды.

Теракт в Анкаре

Вчера, 1 октября, в Анкаре двое террористов организовали взрыв у здания Главного управления безопасности МВД Турции.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Йерликая. "Около 09: 30 двое террористов подъехали к въездным воротам Главного управления безопасности на легком коммерческом автомобиле и совершили взрыв", - сообщил он.

По данным турецкого минстра, один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован.

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