По его словам, реакция России пока выжидательная.

Тайная инаугурация Александра Лукашенко в Беларуси показала, что он и сам не уверен в поддержке среди народа.

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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист из Минска Илья Добротвор.

"Инаугурация показывает, что Александр Лукашенко не уверен - он знает, что 80% за него не проголосовали. Если бы была всенародная поддержка, понятно, что инаугурация Лукашенко проходила бы открыто, гласно, на ней бы присутствовали журналисты, представители дипломатического корпуса, которые работают в Минске. То, что происходило-это какой-то "междусобойчик" среди своих. Причем люди, которые ехали на эту инаугурацию, сами не знали, куда едут", - отметил Добротвор.

Журналист напомнил, что европейские страны "уже показали свою позицию, что они не признают (инаугурацию - ред.)".

По его словам, реакция России тоже пока выжидательная:

"В принципе, они были даже не в курсе, хотя в последнее время Александр Лукашенко очень много говорил о союзном государстве, о союзничестве. Русский посол тоже не присутствовал наравне со всеми. Это говорит о том, что Александр Лукашенко не доверяет, в том числе и России".

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

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Автор: Андрей Василюк