США срочно эвакуирует свое посольство из Кабула.

Боевики радикального движения "Талибан" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что взятие Джелалабада последовало за захватом талибами северного города Мазари-Шариф поздно вечером в субботу.

"Сейчас в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Решение о входе талибов было единственным способом спасти жизни мирных жителей", - сказал чиновник из Джелалабада.

Еще один чиновник из службы безопасности в Джелалабаде рассказал, что талибы согласились предоставить безопасный коридор для выхода правительства и сил безопасности из города.

Захват Джелалабада дает боевикам "Талибана" контроль над дорогой, ведущей в пакистанский город Пешавар.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что талибы входят в Кабул со всех сторон. Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе сейчас под контролем.

Лидеры политического крыла талибов заявили о готовности прекратить наступление, если им мирно сдадут Кабул.

Вскоре президент Афганистана, как передает телеканал Al Arabiya, заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

По их данным, передача власти в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле.

В связи с этим США срочно эвакуирует свое посольство из Кабула.

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Позиция Байдена и США по выведению войск из Афганистана

Ранее президент США Джозеф Байден сказал, что не сожалеет о своем решении вывести военный контингент из Афганистана. Американский лидер отметил, что за эти 20 лет Вашингтон потратил более триллиона долларов и потерял тысячи военнослужащих.

Вашингтон завершит вывод своих войск из Афганистана уже в этом месяце при обещании "Талибана" предотвратить участие Афганистана в международном терроризме. Исламистское движение обещало не атаковать иностранные силы при их выводе, но не согласилось на прекращение огня в адрес правительственных сил.

В результате за последние дни талибы взяли под свой контроль значительную часть Афганистана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков прекратить наступление.

Что такое "Талибан"?

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. К концу августа Штаты собираются полностью вывести свои войска из страны.

Авторы: Денис Прядко, Лидия Селезнева