При этом президент США подтвердил твердость своего решения о выводе американского контингента.

Президент США Джо Байден заявил, что разрешил развернуть в Афганистане около 5 000 американских военнослужащих.

"Основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5 000 американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченный и безопасный вывод американского личного состава и союзников, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, помогавших нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску из-за наступления талибов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США также рассказал, что Штаты проинформировали представителей "Талибана" в Дохе через американского боевого командира, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу личный состав США или американскую миссию там, будут встречены "быстрой и сильной реакцией вооруженных сил США".

При этом Байден подтвердил твердость своего решения о выводе американского контингента.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему "Талибан" так быстро захватывает Афганистан"Придя к власти, я унаследовал сделку, заключенную моим предшественником, (Дональдом Трампом - УНИАН) ... поставившую "Талибан" в самую сильную военную позицию с 2001 года... Перед тем, как покинуть свой пост, он (Трамп - УНИАН) также сократил численность вооруженных сил США до минимума в 2 500 человек. Поэтому, когда я стал президентом, я столкнулся с выбором - завершить сделку с кратким продлением, чтобы безопасно вывести наши силы и силы наших союзников, или усилить наше присутствие и отправить больше американских войск, чтобы снова сражаться в гражданском конфликте в другой стране", - заявил президент США.

"Я был четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане... Я бы не стал и не буду перекладывать эту войну на пятого", - подытожил Джо Байден.

Позиция Байдена и США по выведению войск из Афганистана

Ранее президент США Джозеф Байден сказал, что не сожалеет о своем решении вывести военный контингент из Афганистана. Американский лидер отметил, что за эти 20 лет Вашингтон потратил более триллиона долларов и потерял тысячи военнослужащих.

Вашингтон завершит вывод своих войск из Афганистана уже в этом месяце при обещании "Талибана" предотвратить участие Афганистана в международном терроризме. Исламистское движение обещало не атаковать иностранные силы при их выводе, но не согласилось на прекращение огня в адрес правительственных сил.

В результате за последние дни талибы взяли под свой контроль значительную часть Афганистана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал боевиков прекратить наступление.

Что такое "Талибан"?

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Читайте также"Талибан" контролирует уже 65% территории Афганистана - ЕСПосле терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. К концу августа Штаты собираются полностью вывести свои войска из страны.

Автор: Катерина Комолова