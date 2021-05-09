Германия попросила США отложить уход из Афганистана до 18 июля.

Европейские союзники обратились к США с просьбой отложить вывод войск из Афганистана, чтобы у партнеров по НАТО было больше времени для ухода из страны.

Читайте такжеВыход США из Афганистана: первые военные уже покинули странуКак сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, вывод войск США из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться 11 сентября.

По данным издания, Германия попросила США отложить уход из Афганистана до 18 июля. США в ответ заявили, что могут отложить вывод войск на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников. Также США пообещали оказать материально-техническую поддержку партнерам по коалиции во время вывода их войск.

WSJ сообщает, что некоторые страны обеспокоены возможным уходом из Афганистана войск Турции, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность в аэропорту Кабула. По информации издания, Турция уже сообщила США и НАТО о возможном выводе войск. Из-за ухода турецких сил некоторым западным странам придется пересмотреть планы по сохранению даже сокращенного дипломатического контингента в стране, передает kommersant.

Ранее США сообщили, что военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после вывода войск. Минобороны США решило усилить защиту американских войск на период ухода. 30 апреля на фоне начала вывода войск на востоке Афганистана произошел теракт, в результате которого погибли около 30 человек.

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Автор: Ирина Погорелая