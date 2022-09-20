Власти Молдовы ищут нового поставщика газа для замены "Газпрома". Уже выбрали семь компаний, которые будут обеспечивать страну газом уже со следующего месяца.
Об этом сообщает Reuters.
По словам вице-премьера Молдовы Андрея Спыну, российский газовый монополист "непредсказуем". При этом Молдова рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕБРР, если Москва остановит поставки газа.
"Пока мы выбрали семь компаний. "Газпром" в них не входит", - заявил политик.
Отмечается, что "Газпром" может остановить подачу газа, если не будет завершен аудит задолженности за поставки, которую оценивают в 709 миллионов долларов. В Кишиневе пообещали признать долг, если его подтвердит независимый аудит, который не провели.
"Мы узнаем о его решении по поставкам газа в октябре в последний день, возможно, в последние несколько часов", - подытожил Спыну.
Как ранее сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" временно остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.
Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.