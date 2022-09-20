Власти страны уже выбрали семь поставщиков "голубого топлива"

Власти Молдовы ищут нового поставщика газа для замены "Газпрома". Уже выбрали семь компаний, которые будут обеспечивать страну газом уже со следующего месяца.

Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-премьера Молдовы Андрея Спыну, российский газовый монополист "непредсказуем". При этом Молдова рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕБРР, если Москва остановит поставки газа.

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"Пока мы выбрали семь компаний. "Газпром" в них не входит", - заявил политик.

Отмечается, что "Газпром" может остановить подачу газа, если не будет завершен аудит задолженности за поставки, которую оценивают в 709 миллионов долларов. В Кишиневе пообещали признать долг, если его подтвердит независимый аудит, который не провели.

"Мы узнаем о его решении по поставкам газа в октябре в последний день, возможно, в последние несколько часов", - подытожил Спыну.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" временно остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

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