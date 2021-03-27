Количество судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло 321.

Точные временные сроки завершения операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале назвать сложно.

Читайте такжеБлокировка Суэцкого канала грозит мировым дефицитом туалетной бумагиОб этом заявил на пресс-конференции директор Suez Canal Authority (SCA) Усама Рабиа. «Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию», - заявил Рабиа. По его словам, в операции по снятию с мели судна был достигнут прогресс.

«В пятницу вечером пропеллер судна начал работать после простоя в несколько дней»,— сказал директор SCA. По его словам, в операции участвуют не менее 10 буксиров, а работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва. Количество судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло 321, сказал Усама Рабиа.

«Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров»,— сообщил Рабиа. По словам директора SCA, дно канала в этом районе достигает 24 м, но ближе к берегам глубина гораздо меньше, передает kommersant.

Причин инцидента несколько, нельзя исключать человеческий фактор, также сказал он. «Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне»,— заявил Усама Рабиа. «Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента — это не основные причины»,— отметил он.

Никакого ущерба экологии из-за инцидента нет, также сообщил директор SCA. «Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано»,— заявил Рабиа.

Авария в Суэцком канале

Контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement утверждает, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.

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Автор: Ирина Погорелая