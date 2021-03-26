Чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, перекрывший движение по Суэцкому каналу, может понадобиться несколько недель.

Чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, может понадобиться несколько недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора голландской компании Boskalis, которая задействована в спасательной операции, Питера Бердовски.

Читайте такжеВосемь буксиров не могут сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно (фото, видео)«Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег», — отметил Бердовски.

В администрации канала сообщили, что привлечено восемь буксиров, чтобы снять с мели гигантский контейнеровоз Ever Given транспортной компании Evergreen Marine.

«Нельзя исключать, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации», — сказал Бердовски. По его словам, возможно, придется разгрузить контейнеровоз, чтобы снизить его вес.

По данным египетской компании Leth Agencies, которая работает в Суэцком канале, через него не могут пройти 156 крупных контейнеровозов, танкеров с нефтью, газом, а также балкеров с зерном.

Что этому предшествовало

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Елена Коваленко