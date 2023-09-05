Михаил Подоляк обвинил комиссара Эрика Месе в поощрении действий Москвы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк осудили заявление ООН о якобы отсутствии достаточных доказательств геноцида в Украине. Он заявил, что организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

"Что такое политическая беззубость и косвенное поощрение преступника? Бесконечный мастер-класс от ООН. На этот раз комиссар Эрик Месе, глава ООН. Комиссия прямо заявляет, что не видит намерения совершить преступления геноцида со стороны России против граждан Украины. Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь, так же по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов - совершенно случайная", - написал Подоляк к соцсети Х.

При этом он отметил, что в ООН не считают геноцидом полномасштабную войну, которая длится более 560 дней, когда украинские города и села стираются с лица земли.

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"И официальные призывы "убей украинца!" не имеют умысла. И пытки в фильтрационных лагерях с принуждением отказаться от украинской идентичности и навязать русскую - тоже с любовью. Министерство любви. Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, не убивают людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, безропотно отдавали голову российскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде", - возмутился советник главы ОПУ.

Политик указал, что ООН, видимо, считают ситуацию в Украине якобы "правильной войне", где немного режут, жгут, насилуют на этнически-государственной почве.

"И пусть себе продолжают, да, господин Месе? Они имеют право, потому что ООН это поощряет, да?" – подытожил Подоляк.

Геноцид в Украине - заявление ООН

4 сентября глава спецкомиссии ООН Эрик Месе заявил, что в организации не увидели достаточных доказательств "умысла преступников" в рамках расследования российского геноцида против украинского народа.

По его словам, геноцид - это физическое или биологическое уничтожение определенной группы людей и этого якобы нет в Украине. В то же время ООН видит преступления армии РФ в двух категориях - пыткам и разрушениям энергетических объектов Украины.

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