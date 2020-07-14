20-летний студент из Греции 48 дней ехал домой на велосипеде из-за закрытых границ

На протяжении всей дороги парень держал связь с семьей, чтобы они знали, где он находится.

Чтобы повидаться с родными в Греции, 20-летний студент из шотландского колледжа Клеон Пападимитриу преодолел 3500 километров на велосипеде – другие виды транспорта из-за коронавирусного карантина не работали.

Путешествие заняло у парня 48 дней, сообщили в CNN.

Клеон не успел выехать раньше введения жесткого карантина в Шотландии: признается, не хотел пропускать занятий. А когда, наконец, решил поехать домой – то не смог: рейсы, на которые он брал билеты, отменяли.

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После этого у парня возникла идея: приехать домой на велосипеде (который, к слову, он приобрел незадолго до своего путешествия). После почти месяца подготовки, 10 мая, Клеон отправился в путешествие домой, имея при себе палатку, спальный мешок, консервированные сардины, арахисовое масло и хлеб.

На протяжении всей дороги парень держал связь с семьей, чтобы они знали, где он находится. За день он преодолевал 55-120 километров, ночевал в лесу или на поляне. Иногда он обращался к знакомым, которые жили по пути, чтобы принять душ или переночевать у них дома.

27 июня Клеон добрался до дома в пригороде Афин. За это время он объехал Англию, Нидерланды, Германию, Австрию и Италию.

«Я только сейчас осознаю, какое большое достижение я совершил. А еще – узнал много нового о себе, свои пределы, силы и слабости», – сказал он в интервью.

Как сообщал ранее УНИАН, в Индии 15-летняя девушка проехала на велосипеде более тысячи километров, чтобы довезти домой травмированного отца.

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