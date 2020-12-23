Сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом.

Во Франции в результате стрельбы в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен.

Читайте такжеВ Киеве водитель совершил два ДТП и открыл стрельбу по копам: сейчас он в больнице (фото, видео)Об этом пишет DW.

48-летний мужчина открыл огонь по полицейским в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом, когда те пытались спасти от домашнего насилия женщину, укрывшуюся на крыше одного из домов.

Сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом. На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные.

Женщину удалось спасти, передает французский телеканал BFMTV. Несколькими часами позже стало известно, что злоумышленник найден мертвым.

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Автор: УНИАН