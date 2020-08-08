По меньшей мере 20 человек расстреляли на рынке в Буркина-Фасо
09:15, 08 августа 2020Мир
227 0
Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за содеянное.
Иллюстрация REUTERS
По меньшей мере 20 человек расстреляли на рынке в провинции Гурма на востоке Буркина-Фасо.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Читайте такжеВ США на военной базе произошла стрельба
7 августа группа неизвестных боевиков ворвалась на рынок и открыла огонь по толпе, а затем скрылась с места происшествия.
Известно, что пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за содеянное.
Как сообщал УНИАН, 14 человек получили ранения в результате нападения на похоронную процессию в Чикаго, а в Париже и в Брюсселе установили организатора кровавых терактов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter