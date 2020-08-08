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По меньшей мере 20 человек расстреляли на рынке в Буркина-Фасо

09:15, 08 августа 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

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7 августа группа неизвестных боевиков ворвалась на рынок и открыла огонь по толпе, а затем скрылась с места происшествия.

Известно, что пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за содеянное.

Как сообщал УНИАН, 14 человек получили ранения в результате нападения на похоронную процессию в Чикаго, а в Париже и в Брюсселе установили организатора кровавых терактов.

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