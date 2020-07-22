В Чикаго расстреляли похоронную процессию: 14 человек ранены

Всего на месте преступления обнаружены не менее 60 гильз.

14 человек получили ранения в результате нападения на похоронную процессию в Чикаго.

Неизвестные открыли огонь из проезжавшего автомобиля по людям, собравшимся у похоронного бюро на юге города вечером 21 июля, сообщило издание The New York Times.

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По словам представителей местной полиции, некоторые из собравшихся на похороны открыли ответный огонь по нападавшим. Всего на месте преступления обнаружены не менее 60 гильз.

Пострадавших доставили в пять местных госпиталей. Об их состоянии не сообщается.

Машина злоумышленников была обнаружена брошенной неподалеку от места преступления. Мотивы преступников пока неизвестны.

В связи с инцидентом полиция задержала и допрашивает одного человека.

Как сообщал ранее УНИАН, во время поминальной службы в американском штате Луизиана в результате стрельбы пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Стрельба произошла в городе Богалуса на поминках человека, который пропал в начале мая, его тело обнаружили через шесть дней после исчезновения.

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