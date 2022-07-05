Генсек отметил, что процесс вступления этих скандинавских стран уже является самым быстрым в истории.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что парламенты 30 стран-членов ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс в течение месяцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что процесс вступления двух стран уже является самым быстрым в истории.

"В прошлый раз, когда у нас был аналогичный процесс ратификации в парламентах, это заняло 12 месяцев или около года. Я не скажу точно, но (на этот раз. - ред.) мы говорим о месяцах", - сказал он.

Генсек НАТО приветствовал то, что несколько союзников уже начали процесс ратификации и пообещали завершить его быстрее, чем обычно.

Столтенберг ожидает от всех союзников, в том числе от Турции, быстрого и беспроблемного процесса ратификации.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нем было объявлено уже 29 июня на саммите НАТО в Мадриде. Единственным серьезным препятствием были требования Турции, по которым страны пришли к согласию.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран-членов Альянса.

Представители российской власти, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО российская сторона обещает какие-то ответные меры.

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

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