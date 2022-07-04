Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон заявляет, что ее страна после вступления в Организацию Североатлантического договора будет поддерживать политику открытых дверей для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Швеции сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Она заявила, что Швеция не будет лоббировать присоединение Украины к НАТО, пока полноценно сама не станет членом.
"Но я могу вам сказать, что когда мы станем членом, мы будем поддерживать политику НАТО открытых дверей", - заявила Андерссон.
Как сообщал УНИАН, 29 июня лидеры 30 стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
Протокол о вступлении этих стран в НАТО подпишут 5 июля. Затем его должны ратифицировать все парламенты стран-членов.
Ранее Швеция выразила готовность ввести газовое эмбарго против Российской Федерации.