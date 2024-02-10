При этом генсек подчеркнул, что Альянс не стремится воевать с россиянами.

НАТО должна готовиться к возможной десятилетней конфронтации с Россией, поскольку ее агрессия может распространиться и на другие страны, если диктатор Владимир Путин одержит победу в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt. По его словам, оборонную промышленность следует быстро наращивать, а сдерживание "работает лишь тогда, когда вызывает доверие".

"НАТО не стремится к войне с Россией, но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может длиться десятилетиями", - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что лучшая защита сейчас - это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО.

"Нам нужно быстрее восстановить и расширить нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить наши собственные запасы", - заявил Столтенберг.

Также генсек Альянса пояснил, что это означает переход к быстрому производству, необходимому во время конфликта. Столтенберг призвал к ускорению выполнения заказов для европейских оборонных компаний и подчеркнул, что в условиях рыночной экономики производители вооружений нуждаются в подписанных контрактах для наращивания производства.

Генсек предупредил, что Путин готовит экономику России к длительной войне, поэтому Запад также должен делать больше для собственной безопасности.

Отдельно Столтенберг прокомментировал процессы в Конгрессе США по пакету помощи Украины. Он рассчитывает на одобрение пакета, ведь существует "трансатлантическое распределение бремени" в агрессивной войне РФ против Украины.

Нападение России на НАТО - мнения экспертов

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild. Ссылаясь на секретные материалы Бундесвера, издание опубликовало возможный сценарий, по которому РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

А военный эксперт Иван Киричевский увидел параллели между учениями НАТО и подготовкой Украины накануне полномасштабного вторжения РФ и отмечал, что европейские столицы скрытно готовятся к наземного наступления РФ на страны НАТО летом этого года.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин проигрывает в случае прямого противостояния России с Альянсом.

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