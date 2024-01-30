Президенту РФ известно, что нападение на одного члена НАТО будет означать нападение на все страны-члены Альянса.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин проиграет в случае прямого противостояния России с Альянсом.

"Я не могу сказать, что существует неизбежный риск российской атаки на страну НАТО. Путин уважает статью 5 (Вашингтонского договора о создании НАТО – УНИАН). Он знает, как сказано в статье 5, что атака на одного союзника станет атакой на всех, и он проиграет в прямом противостоянии с НАТО", – сказал Расмуссен на брифинге в Киеве в ответ на вопрос о том, как он оценивает сценарий прямой конфронтации между НАТО и Россией.

По этой причине, как сказал бывший генеральный секретарь Альянса, страны, находящиеся в "серой зоне", подают заявки на членство в НАТО. Он напомнил, что Финляндия уже вступила в Альянс, а Швеция это сделает в скором времени.

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Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что необходимо, чтобы членство в блоке приобрела и Украина.

"Серые зоны – это опасные зоны. Нам нужна Украина как опора против агрессивной России. Именно поэтому, я думаю, мы должны позволить Украине присоединиться к НАТО раньше, чем позже", – пояснил он.

Также, по его убеждению, Украина имеет сильную армию, и сможет сделать вклад в укрепление Альянса.

НАТО и Россия

Как известно, немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера сообщило о сценарии возможной войны между НАТО и Россией. Сценарий начинается в 2024 году, кульминацией называют размещение сотен тысяч натовских солдат и неизбежное начало войны летом 2025 года.

В то же время издание The Times писало, что НАТО должно подготовиться к ракетным атакам РФ по объектам по всей Европе. Высокопоставленные генералы призвали создать что-то вроде "военного Шенгена", чтобы военные конвои могли свободно передвигаться по территории стран НАТО.

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