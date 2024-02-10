Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину", - говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат "Рамштайн" в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических перемен в Вашингтоне. В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

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Газета пишет, что разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Оружие для Украины - детали

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза оказать большую поддержку Украине в 2024 году.

"Поставки оружия для Украины, запланированные большинством стран-членов ЕС на сегодняшний день, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", - заявил он после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

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