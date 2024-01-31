Киричевский увидел параллели между учениями НАТО и подготовкой Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

НАТО может замаскированно готовить силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны-члены альянса. Об этом заявил военный эксперт Иван Киричевский, выступая в Украинском медиа-центре.

"Эти учения (НАТО), о которых идет речь – это вроде наших учений в 2022-м, которые, судя по всему, были финальным и очень удачным этапом скрытых мобилизационных приготовлений к полномасштабной войне. Та же Британия для этих учений применяет 40% от всех своих сухопутных войск. Это не просто обучение выводам. Они будут имплементировать те выводы, которые они сделали до этого", – говорит Киричевский.

По его словам, европейские столицы готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года. Он также объяснил, как такая подготовка к российскому наступлению может повлиять на Украину.

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"Мы выглядим как ведущий защитник Европы, мы должны быть эксклюзивными получателями ресурсов. Как бы так не получилось, чтобы пока НАТО укрепляет обороноспособность, наши возможности по военно-технической помощи не просели", – пояснил Киричевский.

Возможная война НАТО против РФ: что надо знать

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild. Ссылаясь на секретные материалы бундесвера, издание опубликовало возможный сценарий, по которому РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

The Washington Post предупреждает, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального Юга.

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