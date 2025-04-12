Уиткофф после встречи с Путиным отправился на ядерные переговоры с Ираном. Критики говорят, что "он имеет слишком много на своей тарелке".

Стив Уиткофф, главный представитель Дональда Трампа в международных переговорах, сталкивается с критикой за чрезмерное количество параллельных миссий - от Ближнего Востока до Украины. Как пишет The Telegraph, Уиткофф "откусил больше, чем может разжевать".

В пятницу он встретился с правителем России Владимиром Путиным в Москве для обсуждения войны против Украины, а уже в субботу отправился в Оман на переговоры с Ираном по ядерной программе.

Гиора Эйланд, бывший глава Совета национальной безопасности Израиля, заявил:

Видео дня

"Уиткофф участвует в двух других крупных переговорах, кроме Ирана. Ему постоянно приходится думать о Газе и заложниках, а также об Украине. Он может быть очень талантливым, но ядерная проблема - это чисто технический вопрос".

Во время переговоров в Москве Путин заставил американского посланника ждать несколько часов. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, встреча была "возможностью поделиться точкой зрения России" и продлится "столько, сколько нужно президенту".

Уиткофф, по словам источников, пытается охватить слишком много переговорных процессов одновременно. Во время недавнего интервью он ошибочно назвал оккупированными только "Крым и Донбасс" вместо четырех регионов, на которые претендует РФ: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Собеседники из близкого окружения Виткоффа говорят, что он "мыслит глобально" и не сосредотачивается на деталях. Однако в контексте войны России против Украины подобные ошибки лишь усиливают сомнения в эффективности его участия в дипломатических усилиях.

В работе с ХАМАСом Уиткофф проявил эмоциональность: "Я верю, что они надевают жилеты смертника на маленьких детей, которые не знают, что делают", - сказал он.

Израильские эксперты критикуют отсутствие опыта Виткоффа в ведении сложных технических переговоров с Ираном, отмечая, что его многофункциональность только вредит результатам. Особенно в условиях, когда США пытаются добиться соглашения по сдерживанию ядерных амбиций Тегерана.

Карим Саджадпур, аналитик Фонда Карнеги, предостерег:

"Существует океан пространства между утверждением, что Иран не может иметь ядерного оружия, и тем, что ядерную программу Ирана необходимо "демонтировать", как программу Ливии. Существует риск того, что американская сторона, которой пока не хватает четкого опыта и четкого финала, будет опережена в переговорах иранской стороной, которая имеет и то, и другое".

Уиткофф признается, что работа изнурительная, но продолжает выполнять обязанности. В соцсетях его критиковали за жест руки на сердце при приближении Путина.

"Он мне понравился", - сказал Уиткофф о Путине.

Последние переговоры Уиткоффа

Ранее издание Reuters сообщало, что Уиткофф после встречи с Дмитриевым в Вашингтоне передал Трампу условие Кремля по урегулированию в Украине - Россия должна получить контроль над четырьмя украинскими регионами. По данным агентства, в администрации президента США не все с этим согласны - в частности, генерал Кит Келлог, ранее назначенный Трампом спецпосланником по РФ и Украине, выступает против.

Вчера Уиткофф улетел в Россию. Его встреча с российским правителем Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилась поздно вечером.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала на брифинге в пятницу, что встреча Уиткоффа с Путиным - это "еще один шаг в переговорном процессе" для завершения войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: