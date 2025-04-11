В Кремле заявили, что темой встречи Путина и Уиткоффа "были аспекты украинского урегулирования".

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилась.

Как пишет сообщает BBC, она прошла в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и продолжалась более четырех часов.

На официальном сайте Кремля опубликовано сообщение о встрече президента России со спецпосланником президента США: "Глава Российского государства провёл встречу со специальным посланником Президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования."

Видео дня

Во встрече, судя по кадрам с места событий, также принимали участие помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который недавно был с визитом в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала на брифинге в пятницу, что встреча Уиткоффа с Путиным - это "еще один шаг в переговорном процессе" для завершения войны в Украине.

Во время переговоров Путина и Уиткоффа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что по итогам встречи возможен телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом.

Ранее в тот же день Уиткофф встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Деятельность Виткоффа

Ранее издание Reuters сообщало, что Уиткофф после встречи с Дмитриевым в Вашингтоне передал Трампу условие Кремля по урегулированию в Украине - Россия должна получить контроль над четырьмя украинскими регионами. По данным агентства, в администрации президента США не все с этим согласны - в частности, генерал Кит Келлог, раннее назначенный Трампом спецпосланником по РФ и Украине, выступает против.

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