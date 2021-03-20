Ранее стало известно о выходе Турции из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию.

В Совете Европы назвали разрушительной новостью объявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию.

Об этом заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и рассматривается как золотой стандарт в международных усилиях по защите женщин и девочек от насилия, с которым они сталкиваются ежедневно.

"Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами" - говорится в заявлении.

Напомним, Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию. Представители Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны, настаивают на том, что документ поощряет развод, продвигает культуру ЛГБТ, а потому несет угрозу для турецких семей.

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Стамбульская конвенция о предотвращении насилия над женщинами

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнего насилия, открытое для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле, Турция. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года. Целью Конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и "борьба с безнаказанностью преступников".

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011 году, но документ так и не был ратифицирован. В 2021 году ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин.

В мае 2020 года ООН призвала Верховную Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции о противодействии насилию. В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросит Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию после того, как МИД подаст соответствующее предложение.

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Автор: Александр Топчий