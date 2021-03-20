Многие консерваторы в Турции считают, что конвенция подрывает "семейные ценности", поощряя насилие.

Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию.

Как сообщает Reuters соответствующий указ уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Министр по делам семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, что права женщин гарантированы национальным законодательством Турции, особенно в Конституции. Она отметила, что насилие над женщинами является преступлением против человечества. Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу нулевой толерантности.

Представители Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны, настаивают на том, что документ поощряет развод, продвигает культуру ЛГБТ, а потому несет угрозу для турецких семей.

В то же время, сообщает издание, Эрдоган осудил насилие в отношении женщин и заявил, что его правительство будет работать над его искоренением. Однако критики говорят, что его правительство сделало недостаточно для предотвращения убийств женщин и домашнего насилия.

Домашнее насилие в Турции: что известно

В Турции не ведется официальная статистика убийств женщин. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 38% женщин в Турции подвергаются насилию со стороны партнера в течение своей жизни, по сравнению с примерно 25% в Европе.

В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. В этой стране в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, а это вдвое больше, чем в 2011-м.

Анкара приняла такие меры, как ведение базы лиц, прибегающих к насилию, а также создание приложения для смартфонов для женщин, которое отправляет сообщение в полицию, которое было загружено сотни тысяч раз.

Решение Эрдогана было принято после того, как в марте он обнародовал судебные реформы, которые, по его словам, улучшат права и свободы и помогут соответствовать стандартам ЕС. Турция была кандидатом на вступление в блок с 2005 года, но переговоры о доступе были прекращены из-за разногласий в политике и репутации Анкары в области прав человека.

Стамбульская конвенция о предотвращении насилия над женщинами

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011 году, но документ так и не был ратифицирован. В 2020 году ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин. По оценкам организаторов, тогда в нем приняли участие около 3,5 тыс. людей.

Уже после шествия - в мае 2020 года ООН призвал Верховную Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции о противодействии насилию. Таким образом в организации отреагировали на петицию о ратификации Стамбульской конвенции к президенту Украины, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросит Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию после того, как МИД подаст соответствующее предложение.

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Автор: Виктория Гордиенко