Bloomberg: медовый месяц Трампа с Китаем закончился, диалог становится прохладным

Краткий медовый месяц между двумя крупнейшими экономиками мира, похоже, закончился. Об этом пишут Эндрю Майеда и Салеха Мосин в статье "Медовый месяц Трампа с Китаем закончился, диалог становится прохладным", опубликованной на сайте Bloomberg.

Три месяца назад президент Дональд Трамп говорил теплые слова в адрес своего китайского коллеги Си Цзиньпина после того, как два лидера встретились на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В течение нескольких недель администрация Трампа хвасталась ранними победами в переговорах с Китаем, включая расширенный доступ для американской говядины и финансовых услуг, а также помощь в попытках обуздать Северную Корею.

Теперь обе стороны едва ли могут сойтись в том, как описать свои разногласия.

Переговоры по экономике в Вашингтоне потерпели неудачу в среду, когда две сверхдержавы не смогли выступить с совместным заявлением. Министр торговли Уилбур Росс ругал Китай за его торговый дисбаланс с США в своем вступительном слове, а затем обе стороны отменили запланированную заключительную пресс-конференцию.

Позже обе стороны сделали отдельные заявления. Министр финансов Стивен Мнучин и Росс сказали, что Китай "признал сокращение дефицита торгового баланса нашей общей целью, для достижения которой обе стороны будут сотрудничать". Министерство иностранных дел Китая выступило с обратным заявлением, в котором говорится, что обе стороны согласились начать "конструктивное сотрудничество", чтобы сократить торговый дефицит.

Трамп проводил кампанию по "защите забытых американцев и установлению приоритета Америки, но если нельзя вернуть им их работу, то лучше обеспечить своего рода возмездие, и именно это здесь и происходит", - сказал Стивен Миров, управляющий партнер в исследовательская фирме Beacon Policy Advisors (Вашингтон).

Это была первая встреча высокопоставленных чиновников в экономике, при администрации Трампа, ритуал, который начался в 2008 году. В этом году встречу назвали "Всеобъемлющий экономический диалог", дискуссии вели Мнучин и Росс с американской стороны, а вице-премьер Ван Ян со стороны Китая. Председатель ФРС Джанет Йеллен приняла участие в переговорах, а руководители, в том числе Джек Ма (Alibaba) и Стивен Шварцман (Blackstone) встретились в кулуарах.

Раздражители в торговле

После прошлогоднего форума две страны опубликовали заявление (6589 слов), в котором говорится о взаимном интересе в процветании обеих стран. Документ также включал обязательства, например, Китай обязался сократить избыточные мощности в сталелитейной промышленности. Это все еще серьезный раздражитель, и администрация Трампа размышляет, стоит ли вводить тарифы и квоты на импорт стали.

"Администрация Трампа, возможно, имела нереалистичные ожидания в отношении действий Китая по сбалансированию торговли", - сказал Шэнь Цзяньгуан, главный экономист Азии в Mizuho Securities Asia Ltd. в Гонконге. "Теперь это начало настоящих тяжелых переговоров".

В начале выступления в среду Росс жаловался на торговый дефицит с Китаем в необычайно суровых выражениях. Хотя экспорт США в Китай вырос в последние годы, импорт из азиатской страны повышался еще быстрее, что привело к дефициту торгового баланса в 309 миллиардов долларов, сказал Росс.

"Если бы это был всего лишь естественный продукт сил свободного рынка, мы могли бы это понять, но это не так", - сказал Росс. "Так что пришло время пересмотреть наши торговые и инвестиционные отношения более справедливым, равноценным и взаимным образом".

В своем вступительном слове Ван назвал сотрудничество "реалистичным выбором" для обеих стран, добавив свое собственное представление о том, как должны развиваться отношения США и Китая.

"Диалог не может сразу решить все разногласия, но конфронтация немедленно навредит интересам обеих [стран]", - сказал Ванг, согласно государственному агентству новостей Синьхуа.

Отмененные брифинги

Вскоре после этого, Министерство финансов направило электронное письмо репортерам, в котором сообщалось, что США отменили пресс-конференцию, запланированную на конец дня, когда Мнучин и Росс должны были обсудить итоги встречи, от которой они ожидали конкретных обязательств Китая. Департамент казначейства позже отправил уведомление о том, что Китай также отменил свой брифинг для СМИ.

Хотя конфронтация с Китаем из-за дефицита торгового баланса хорошо отразится на политической роли Америки, но это не очень хорошая стратегия для прогресса в отношениях с китайскими лидерами, которые также находятся под политическим давлением дома, - сказал Дэвид Лёвингер, управляющий директор суверенных исследований развивающихся рынков в TCW Group Inc.

США добились успеха, объединившись с экономическими реформаторами, которые будут сопротивляться "мощным обоснованным интересам" в Китае, выступающем против открытия своей экономики, - сказал Лёвингер, который играл ведущую роль в экономических переговорах с китайцами в качестве старшего координатора Казначейства по делам Китая в администрации Обамы.

"В некотором смысле стратегия Тедди Рузвельта – мягких речей и дубины – эффективна с Китаем, но в случае с администрацией, они делают много громких заявлений, но без последующих действий", - сказал он.