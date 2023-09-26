Путин находится под санкциями США, ему запрещен въезд в страну.

США не пригласили российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на посла по особым поручениям российского МИД Марата Бердыева

"США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско", - сообщают СМИ.

При этом Россия требует от США приглашения для Путина.

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В частности, сообщается, что Россия "направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и все-таки отправить приглашение российскому президенту".

Санкции в отношении Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. В связи с этим диктатора могут арестовать на территории более 120 стран, которые ратифицировали Римский устав. США в число этих стран не входят.

В то же время введенные США санкции против Путина предусматривают заморозку активови запрет на въезд в страну.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством США.

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