По мнению Тараса Загороднего, Трамп подтолкнул Европу к автономии в вопросе безопасности, а Тайвань, Японию и Южную Корею - к работе над ядерным оружием для собственной защиты.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого Дома Дональдом Трампом, которую сейчас в СМИ называют "провальной", может оказаться "очень неприятной историей" для России.

Такое мнение озвучил политолог Тарас Загородний в эфире "Радио NV".

"Надо подождать неделю. А через месяц ситуация вообще может кардинально поменяться. Вообще, я не исключаю, что Трамп ведет себя так, потому что видит, что с Россией договориться по вопросу Украины не удается. Россияне выдвигают совершенно дикие условия, которые Трамп не может выполнить, как бы он теоретически хотел. Например, не может отдать Херсонскую, Запорожскую и Донецкую область, не может запретить СБУшникам мочить по территории России, потому что у Украины появилась собственная автономность по производству дронов, ракет и многое другое. Это он просто хочет умыть руки и сказать: ну, идите договаривайтесь теперь с европейцами", - сказал Загородний.

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По его словам, Трамп этого конечно официально признавать не будет. В целом же, как подчеркнул политолог, сейчас он "немного переоценивает" свое влияние на Украину.

"Вообще пока что американское руководство немного переоценивает силу России и недооценивает силу Украины. Это очень неприятная история для России, потому что они же думали, что с американцами можно все порешать. А ничего не получается", - подчеркнул Загородний.

По его мнению, лидеры стран, собравшихся в Лондоне, могут решить главный для Украины вопрос - это выделение ресурсов на ведение войны против России, а также на закупку американского оружия, в первую очередь для того, чтобы обеспечить украинскую армию, и одновременно успокоить американцев.

"Я уверен, что после первых заказов на американское оружие у Трампа резко изменится настроение, и он скажет, что не все так однозначно и вообще, поссорились и дальше давайте двигаться вперед. Но здесь интересен другой момент: американцы явно уже перегибают палку, потому что начинают девальвировать тот принцип, который сначала так активно продвигали - платите нам "за безопасность", то есть платишь деньги, и будет вам безопасность. Но после того, что происходит, в частности то, что произошло в Овальном кабинете, многие, не только европейцы, но и во всем мире, начали сомневаться в том, что даже если будут деньги, то будет ли помощь", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что это ситуация "очень неприятная" для Соединенных Штатов Америки.

"Я уверен, что они все же начнут это все назад отматывать, по-другому все делать, успокаивать. Надо смотреть, что сейчас будет делать Рубио (Марк Рубио - госсекретарь США), потому что он такой добрый полицейский в этой истории", - говорит Загородний.

В то же время, он отмечает, что европейцы сейчас могут начать считать деньги:

"Если американцы хотят от нас 5% ВВП, а это не имеет гарантий... Я думаю, уже сделаны выводы в Европе относительно того, что давайте развивать собственный ВПК. А тут возникнет вопрос, нужно ли будет в таком количестве оружия от американских корпораций? Далее возникнет вопрос, а не лучше ли инвестировать в ВПК Украины. Дать условно говоря 20 млрд евро или долларов и Украина сможет наштамповать ракет большой дальности".

Загородний напомнил, что производство в Украине достаточно дешевое по сравнению с американским.

"И уверен, что в Тайване, Японии, Южной Корее уже, знаете, начались мысли, что пора делать ядерное оружие для собственной защиты, несмотря на мнение Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

Политолог считает, что на самом деле это хорошая история, что в Европе начинается определенное движение, потому что они все больше чувствуют давление со стороны Соединенных Штатов.

"И это вызовет то, что Европа может стать более автономной в вопросах безопасности. А когда они станут более автономными, давить на них станет сложнее, и возникнут другие проблемы. Выиграть торговую войну с Китаем будет невозможно без европейцев, это уже очевидно. А если европейцы не будут иметь зависимости в вопросах безопасности и производства оружия, то они начнут выдвигать все больше требований к тем же Соединенным Штатам. Вообще, это правильная и выгодная для нас история. Ведь Украина становится частью системы гарантий безопасности для Европы. Потому что единственная армия, которая может обеспечить безопасность Европы сейчас - это украинская, без всяких 5%", - прокомментировал Загородний.

Что еще известно относительно этой ситуации и ее последствий

Как сообщал УНИАН, конфронтация украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на встрече 28 февраля в Белом доме была неизбежна, поскольку Трамп по сути занял пророссийскую позицию в войне в Украине, а Зеленский не намерен безоговорочно подчиняться, отмечает The Wall Street Journal.

Как известно, тогда лидеры стран не смогли подписать соглашение о полезных ископаемых, которое согласовывали определенный период и по которому переговорные группы достигли согласия.

После визита в Америку Зеленский вылетел сразу в Лондон, где встречается с лидерами стран Европы для обсуждения вопроса обороны и безопасности как Украины, так и ЕС. 1 марта Зеленского принял британский премьер-министр Кир Стармер.

Вчера стало известно, что Великобритания предоставляет Украине заем на сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов, или около 3 миллиардов долларов США, на оборонные нужды.

В воскресенье Стармер созвал саммит лидеров в Лондоне. Они должны обсудить, как можно увеличить поддержку Украины на фоне неопределенности отношений с США.

Великобритания и Франция уже заявили о начале работы над новым мирным планом для Украины.

А Чехия призвала создать новую коалицию для помощи Украине.

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