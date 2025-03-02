По словам президента страны, свободный мир должен противостоять злу, которое идет из России.

Президент Чехии Петр Павел призвал создать новую коалицию стран, которые хотят достичь справедливого мира в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

""Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и только поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", - отметил Павел.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что партнеры должны увеличить военную поддержку для Украины и собственные расходы на оборону.

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"Если мы не хотим иметь агрессивную Россию всего в нескольких сотнях километров от наших домов, мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине. И если мы хотим устойчивого, долговременного мира, мы должны хорошо вооружиться. Этого не произойдет без увеличения оборонных расходов как минимум до 3% ВВП", - подчеркнул он.

По его словам, тот, кто считает иначе, "ставит под угрозу национальную безопасность Чешской Республики".

"Наш исторический опыт показывает, что если мы не увеличим наши усилия достаточно быстро и позволим агрессору диктовать условия, это не закончится хорошо. Это будет моим руководящим принципом на завтрашней встрече в Лондоне", - написал Фиала 1 марта.

Чехия и Украина - последние новости

Ранее Петр Павел ответил, продолжится ли инициатива по предоставлению Украине боеприпасов. Он отметил, что финансирование поставок было обеспечено до апреля, и они будут продолжаться после этого.

В то же время министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна организует новую "снарядную инициативу" для Украины. По его словам, время доставки боеприпасов на фронт будет зависеть "прежде всего от политической воли и финансирования".

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