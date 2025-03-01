1 марта министр финансов Украины и канцлер казначейства Великобритании подписали соответствующее соглашение.

Великобритания предоставляет Украине заем на сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов, или около 3 миллиардов долларов США, на оборонные нужды.

1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соответствующее соглашение, сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что церемония подписания состоялась в онлайн формате. В ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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В Минфине объяснили, что средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

"Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что финансирование предоставляется на 30 лет, и привлеченные средства будут направлены на закупку оборонных материалов в соответствии с потребностями Украины.

Минфин напомнил, что в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 Украина уже получила 1 миллиард долларов от США и 3 миллиарда евро от ЕС.

Поддержка Украины Британией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 1 марта находится с визитом в Лондоне, где встречается с премьер-министром Киром Стармером. Отмечается, что переговоры между ними приобрели особое значение после "неудачной" встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом накануне.

Также канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заверила, что ее страна продолжит поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. Она подчеркнула, что Лондон будет работать с союзниками и партнерами по всему миру и что украинский народ может быть уверен в том, что Британия полностью на его стороне.

Премьер-министр Стармер неоднократно заявлял, что Британия готова отправить войска и авиацию для обеспечения мира в Украине. "Мы должны сделать все правильно. Мы должны завоевать мир. Не может быть мира, который вознаграждает агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", - высказывался он.

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