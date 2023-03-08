Общая сумма бюджета Пентагона превысит 835 миллиардов долларов и предусматривает закупку F-35.

Президент США Джо Байден может уже завтра, 9 марта, предложить один из крупнейших оборонных бюджетов в мирный период. Ожидается, что общая сумма превысит 835 миллиардов долларов.

По информации издания Bloomberg, бюджет Пентагона на 2024 год превысит 816 миллиардов долларов, которые Конгресс выделил в текущем финансовом году. Отмечается, что несмотря на военную помощь Украине, бюджет Минобороны США формируется исходя из ситуации с Китаем, как главного возможного противника. Так, предусмотрено 170 миллиардов долларов на закупку оружия и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки.

Бывший аналитик Управления бюджета Марк Канчиан сообщил, что будущий запрос Пентагона по модернизации вооружений "отражает бюджет, который все еще сосредоточен преимущественно на разработке оружия для будущих войн, а не на закупке оружия для войн в ближайшей перспективе". По его словам, запрос на исследования и разработки самый высокий, а объем закупок будет самым высоким со времен войн в Ираке и Афганистане.

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Сообщается, что Пентагон планирует запросить 83 единицы F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, на что необходимо 13,5 миллиарда долларов.

Оборонный бюджет США 2023 - что известно

23 декабря 2022 года стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 год общей суммой 858 миллиардов долларов.

Отмечается, что на сдерживание агрессии РФ в Европе выделили 6 миллиардов долларов, а на дополнительную помощь Украине 800 миллионов долларов.

Кроме того, документ предусматривает финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов. Также заложено снижение зависимости от поставок российских энергоносителей.

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