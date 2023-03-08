Для людей в Америке и во всем мире Нед Прайс часто был лицом и голосом внешней политики США.

Государственный департамент США объявил об увольнении своего главного спикера по вопросам внешней политики и пресс-секретаря Неда Прайса. Ожидается, что он уйдет в отставку уже в этом месяце. Его место временно займет нынешний заместитель Ведант Пател.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, поблагодарив своего коллегу за усердную работу на службе в ведомстве, особо отметив его эффектные брифинги и удачную коммуникацию со СМИ. Его слова цитирует NBCNews.

"Для людей в Америке и во всем мире Нед Прайс часто был лицом и голосом внешней политики США. Он работал с чрезвычайным профессионализмом и честностью. От имени Государственного департамента я благодарю Неда за его замечательную службу", - сказал Блинкен.

Сообщается, что сокращение Прайса связано с его продвижением по службе - теперь он будет работать непосредственно с Блинкеном в Госдепе США уже в новой роли.

Как прокомментировал Прайс, он попал в стены Госдепа и занял роль пресс-секретаря "из-за ряда судьбоносных случайностей". Также он отметил, что ему нравилась прежняя работа, в основном, из-за страсти к политике.

Роль Неда Прайса в Госдепе США

Напомним, что американский политический консультант и бывший офицер разведки Нед Прайс занял роль спикера в Госдепе США в январе 2021 года.

За время своей службы в качестве главного "рупора" ведомства Прайс отметился особой коммуникацией со СМИ: "он дал журналистам возможность регулярно задавать жесткие вопросы о нашей политике", - заявлял Энтони Блинкен.

Также Прайс стал первым человеком на посту пресс-секретаря Госдепа США, который открыто сделал "каминг-аут", признав, что является геем. Ранее аналогичное заявление также сделал один из министров.

За время открытой полномасштабной войны РФ против Украины устами Прайса Госдеп США объявлял о своих самых важных решениях. В частности, ранее именно Прайс озвучил официальную позицию американских политиков по поводу того, что Вашингтон никогда не признает Крым за Россией.

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