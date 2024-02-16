Хакеры имели доступ к роутерам физлиц и малого бизнеса в США и по всему миру.

Федеральное бюро расследований США разоблачило хакерскую сеть Fancy Bear (известная как APT 28), связанную с российскими спецслужбами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление бюро.

По их словам, хакеры, принадлежащие к тайному подразделению Главного разведывательного управления России, получили доступ к более чем 1000 личных интернет-роутеров и оборудованию малого бизнеса в США и по всему миру.

По данным Министерства юстиции США, хакеры использовали зараженные устройства для запуска "кампаний по сбору информации" против целей, представляющих "интерес для разведки" российского правительства.

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Получив доступ с помощью стандартных паролей, хакеры заразили устройства вредоносным ПО. Таким образом они создали так называемую "ботнет" – сеть частных компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением и управляемых без ведома владельцев.

Однако, по данным ведомства, кампания была сорвана американскими официальными лицами, в том числе командами ФБР, которым удалось тайно "нейтрализовать" сеть путем удаленного внесения изменений в инфицированные роутеры.

В ходе операции под названием Dying Ember ФБР в январе удалось вывести из строя "ботнет".

Кибервойны

Ранее УНИАН писал, что хакеры Главного управления разведки МО Украины уничтожили в"ноль" всю ІТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting во время новой кибератаки.

Также украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Министерства обороны Российской Федерации. Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ," взломали " российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.

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