Речь идет о компании, которая отвечает за внедрение информационных систем в российской промышленности.

Хакеры Главного управления разведки МО Украины уничтожили в "ноль" всю ІТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting во время новой кибератаки.

В ГУР объяснили, что речь идет о компании, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности и позиционировала себя, как один из самых современных проектов на рынке РФ.

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IPL Consulting предоставляла услуги компаниям, занимающимся проектировками компонентов для авиации и автомобилей РФ, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, необходимых российскому оборонно-промышленному комплексу для войны с Украиной.

"Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ІТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных", - уточнили в ГУР.

Там прогнозируют "болезненные" убытки из-за зачистки баз информации IPL Consulting: в перспективе пострадают десятки компаний, связанных с "оборонкой" РФ.

Хакеры атаковали главный провайдер Путина

23 января в ГУР также раскрыли детали мощной кибератаки на провайдер "Акадо-телеком". Речь шла о компании, которая питала интернетом администрацию Путина и учреждения ФСБ РФ в Москве. Первые проблемы с трафиком появились 21 и 22 января, Россия до сих пор не может справиться с последствиями деятельности хакеров, говорила украинская разведка.

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