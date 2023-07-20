ЕС запретил экспорт компонентов, необходимых для создания дронов.

Совет Европейского Союза сегодня инициировал новый режим ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины.

Об этом говорится в решении Совета ЕС. В частности, новый санкционный режим запрещает экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых в конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Также этот режим обеспечивает правовую основу для введения визовых запретов и замораживания активов тех лиц, которые ответственны за поддержку или привлечены к иранской программе по производству дронов.

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Помимо этого, он дополняет ранее введенные три пакета санкций, связанные с поставкой иранских дронов в Россию. Последний такой пакет против физических и юридических лиц вводился в феврале 2023 года

Кроме того, Совет ЕС сегодня ввел новые санкции против шести граждан Ирана за поддержку войны России против Украины (поставки дронов) и поддержку сирийского режима системами ПВО. Активы этих лиц должны быть заморожены, а гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено предоставлять этим подсанкционным лицам средства. Также подсанкционным лицам запрещен въезд в ЕС.

ЕС ввел санкции против Ирана в феврале 2023 года - что ограничил

Как сообщал УНИАН, в феврале 2023 года Евросоюз впервые расширил санкционный список, связанный с запретом передачи России товаров двойного назначения, за счет физических лиц из третьей страны, а именно из Ирана.

Санкции были введены против семи иранских организаций за поставку дронов Shahed в Россию. Эти дроны передаются России благодаря революционной гвардии Ирана (Корпус стражей исламской революции).

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