Осенью страны Европы должны были снять санкции с Ирана, но теперь этому не бывать.

Европейские страны, подписавшие ядерную сделку с Ираном в 2015 году, теперь могут выйти из нее, чтобы сохранить санкции против Тегерана. Все из-за того, что иранцы активно поставляют в Россию дроны-камикадзе и, вероятно, ракеты. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки еще в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались верны договору, хотя Иран в ответ на выход США нарушил согласованные ограничения на производство обогащенного урана.

По словам источников издания в дипломатических кругах, решение европейских держав выйти из соглашения объясняется тем, что Иран продает в Россию беспилотники для ударов по Украине и, возможно, готовится передать Москве баллистические ракеты.

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Ядерная сделка предусматривала, что старые европейские санкции против Ирана будут отменены 18 октября этого года. Однако теперь эти санкции, вероятно, сохранятся на неопределенный срок.

Ядерная сделка Запада с Ираном

В 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией с другой стороны была подписана так называемая "ядерная сделка". В своей сути она предусматривала отказ Ирана от дальнейших попыток создать свое ядерное оружие в обмен на постепенное снятие западных санкций.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа США вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана. В ответ Иран возобновил производство обогащенного урана, необходимого для создания оружия.

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