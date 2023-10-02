Там утверждается, что украинское взяточничество уже давно беспокоит американских чиновников, однако эта тема была отодвинута на второй план после начала войны.

Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают публично.

В "конфиденциальной, но несекретной" версии долгосрочного плана США подчеркивается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины с российским вторжением, и что Киев не может откладывать борьбу с коррупцией, пишет Politico.

"Коррупция на высоком уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени", – написано в конфиденциальной версии документа. Это более резкий анализ, чем тот, который содержится в малозаметной открытой версии 22-страничного документа, которую Госдепартамент без лишней шумихи разместил на своем сайте около месяца назад.

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Также в конфиденциальной версии указано гораздо больше подробностей о целях США в Украине: от приватизации банков до помощи в обучении английскому языку в школах и поощрения военных к переходу на протоколы НАТО. США хотят заставить Украину покончить с коррупцией, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят американские доллары. Однако слишком громкое обсуждение этого вопроса может подбодрить противников американской помощи Украине, среди которых немало законодателей-республиканцев, пытающихся заблокировать такую помощь.

Там утверждают, что украинское взяточничество уже давно беспокоит американских чиновников, однако эта тема была отодвинута на второй план после начала войны.

В течение нескольких месяцев помощники Байдена ограничивались краткими упоминаниями о коррупции. Они хотели продемонстрировать солидарность с Киевом и не дать повода для критики небольшого числа законодателей-республиканцев, выступающих против военной и экономической помощи США Украине. Спустя полтора года американские чиновники все чаще поднимают этот вопрос как публично, так и в частном порядке. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в начале сентября встретился с делегацией украинских антикоррупционных организаций.

Один американский чиновник подтвердил, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о возможных связывании будущей экономической помощи с антикоррупционными реформами. В отношении военной помощи такие условия не рассматриваются, сказал чиновник. В документе прописано США будут выполнять свои обещания по предоставлению военного оборудования и обучения солдат.

Вашингтон также будет оказывать помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к риску подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции". Часто упоминается стремление, чтобы украинские вооруженные силы перешли на стандарты НАТО. Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО". Одна из задач включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут сопротивляться, если Россия захватит новые территории.

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику путем создания "отечественной оборонной промышленности". Также надо создавать условия для создания новых предприятий в сфере оборонных информационных технологий.

Особую озабоченность вызывает роль элиты в экономике Украины.

"Деолигархизация, особенно в энергетическом и горнодобывающем секторах, является основным принципом построения лучшей Украины", - говорится в открытой части документа Госдепартамента.

Одним из показателей успеха, говорится уже в конфиденциальной версии, является то, что украинское правительство "принимает значимые реформы, децентрализующие контроль над энергетическим сектором". Соединенные Штаты, судя по всему, стремятся помочь Украине укрепить возможности по надзору: от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах.

США помогают Счетной палате Украины усовершенствовать аудиторскую и смежную работу, чтобы она могла отслеживать прямую бюджетную поддержку со стороны США. В стратегии описаны способы, с помощью которых США оказывают помощь украинскому здравоохранению, киберзащите и организациям, борющимся с дезинформацией. Предусмотрена поддержка антимонопольных усилий Украины и инициатив, чтобы налоговые поступления увеличивались.

В конфиденциальной части содержится призыв к финансовой системе Украины "увеличить объем кредитования для стимулирования расширения бизнеса" и снизить роль государства в банковском секторе.

Стратегия США, по-видимому, направлена на то, чтобы Украина не только сохранила ориентацию на Запад, но и развивала особые связи с Америкой. Одним из способов достижения этой цели, по мнению Вашингтона, является английский язык. США будут предлагать техническую и иную помощь министерству образования Украины для улучшения преподавания английского языка. Уроки английского языка, как считают, могут помочь реинтеграции украинцев.

Американские официальные лица также помогут Украине наращивать потенциал для преследования военных преступлений в рамках собственной судебной системы. Среди желаемых этапов - подбор более 2 000 новых судей и устранение отставания в рассмотрении более 9 000 жалоб на неправомерные действия судей. Предусмотрено и восстановление дипломатического присутствия США на Украине, расширение его за пределы Киева во Львов, Одессу, Харьков и Днепр. В связи с сокращением персонала, вызванным полномасштабным российским вторжением, "посольство продолжает находиться в кризисном режиме".

Требования по реформам в Украине от США

Ранее сообщалось, что Белый дом отправил по адресу Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи.

В посольстве США в Украине прокомментировали информацию об отправке на адрес Координационной платформы доноров письма с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи. Там отметили, что этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины.