Там отметили, что этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины.

В посольстве США в Украине прокомментировали информацию об отправке на адрес Координационной платформы доноров письма с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи.

"В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - сказано в сообщении на сайте посольства США.

Там отметили, что этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают.

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"Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами. Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и восстановиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - пояснили в представительстве.

Письмо с "требованиями" от США - детали

Ранее сообщалось, что Белый дом отправил по адресу Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи.

Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, такое письмо разослал заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл. Это письмо также отправили и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в офис президента Украины.

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