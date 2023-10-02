Первой инстанцией Высшего антикоррупционного суда было принято решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, которое приветствует такое решение.
Решение было принято сегодня, 2 октября. Речь идет об утверждении соглашения о признании виновности, которое было заключено между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.
"Здесь отмечается и о выплате вознаграждения обличителю, которая составляет 13 млн 299 тыс. 950 грн, что является первым положительным решением", - отметили в НАПК.
В то же время в агентстве отметили, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.
"Это без преувеличения историческое событие, которое фундаментально закрепляет формирование культуры разоблачения в Украине и стимулирует обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать", - отметили в НАПК.
В агентстве также пояснили, что обличителю по законодательству вознаграждение будет выплачиваться за счет государственного бюджета Украины органами государственного казначейства по процедуре бесспорного списания.
"Поэтому НАПК полагается на органы государственного казначейства в вопросе обеспечения исполнения судебного решения после вступления его в законную силу", - говорится в сообщении.
В НАПК напомнили, что 6 сентября они запустили единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали. Портал обеспечивает круглосуточный открытый доступ для представления сообщений (в том числе и анонимных) через внутренние каналы сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Также НАПК подготовило обновленные разъяснения относительно правового статуса обличителя.
Отмечается, что практика цивилизованных стран доказала, что разоблачение коррупции является основой для построения безопасных и состоятельных обществ. "В прозрачном демократическом мире, в частности в США, выплата вознаграждения обличителю является нормой и стимулирует граждан к ответственности. В отличие от США, наша страна только формирует культуру разоблачения и поэтому критически важно популяризировать ее в Украине. Ведь разоблачать - значит проявлять сознание, заботу и добропорядочность в отношении сограждан", - говорится в сообщении.
Борьба с коррупцией в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, 1 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Единый портал обличителей коррупции полноценно заработает в Украине уже с 6 сентября. Этот портал обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации.
Ранее Новиков анонсировал, что в случае, если благодаря сообщению разоблачителя коррупции суд признает кого-то виновным в этом и примет решение о взыскании денежных средств, то автор сообщения может получить 10% от этой суммы, но не более 14 млн грн.
11 сентября руководитель отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас рассказала, что на то время на портале было зарегистрировано уже 139 сообщений.