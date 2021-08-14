Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразил поддержку Литве и призвала самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Согласно сообщению на сайте Госдепартамента США, Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом.

"Заместитель секретаря Шерман с министром иностранных дел обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив американскую поддержку белорусского демократического движения и призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации нелегальных потоков мигрантов", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявил в стране режим экстремальной ситуации.

Ситуация в Беларуси: что известно

Автор: Анна Нагорная