Литовские пограничники слышали стрельбу и видели сигнальные ракеты.

Пограничники Литвы зафиксировали стрельбу в районе границы со стороны Беларуси. Также были видны сигнальные ракеты.

Об этом сообщает LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - указано в сообщении.

При этом глава Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас отметил, что за прошедшую неделю удалось пресечь попытки незаконно попасть в Литву около 700 нелегальных мигрантов. Все они вернулись в Беларусь.

Читайте такжеЛитва будет платить по 300 евро добровольно уезжающим нелегаламВ свою очередь представительного Государственного пограничного комитета Беларуси в комментарии РИА Новости заявил, что возле границы с Литвой проходят учения, в рамках которых и были слышны выстрелы и видны сигнальные ракеты.

"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", - указано в сообщении.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Позже появилось видео, снятое в нейтральной зоне на границе Литвы и Беларуси. На нем можно услышать, как "вооруженные" щитами белорусские пограничники отказываются пускать нелегальных мигрантов обратно на свою территорию.

Автор: Анастасия Горбачева