В Литве действует режим ЧС из-за нелегальных мигрантов, нахлынувших через территорию соседней Беларуси.

Появилось видео, снятое в нейтральной зоне на границе Литвы и Беларуси. На нем можно услышать, как "вооруженные" щитами белорусские пограничники отказываются пускать нелегальных мигрантов обратно на свою территорию.

Запись опубликовал оппозиционный Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" в четверг вечером. Сами мигранты просто стоят на нейтральной территории между двумя странами.

"Напомним, что террористический режим уверяет мигрантов, что они проходят границу законно, потому что у них есть виза, чем толкает их на преступление", - говорится в сообщении.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Автор: Юрий Годован