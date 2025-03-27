Выплаты в бюджеты на 2024 и 2025 годы "приостановлены в ожидании пересмотра взносов в международные организации", заявил представитель США на бюджетном заседании ВТО.

Соединенные Штаты Америки приостановили свои финансовые взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Администрация Трампа отступает от глобальных институтов, которые, по ее мнению, противоречат его экономической политике "Америка превыше всего". Она планирует выйти из некоторых из них, таких как Всемирная организация здравоохранения, и сократила взносы в другие в рамках широкого пересмотра федеральных расходов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что годовой бюджет ВТО на 2024 год составлял 232,06 миллиона долларов. Согласно документации, около 11% от этой суммы должны были внести Соединенные Штаты на основе системы сборов, пропорциональной их доле в мировой торговле.

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Во время бюджетного заседания ВТО, состоявшегося 4 марта, представитель американской делегации сказал, что выплаты в бюджеты на 2024 и 2025 годы "приостановлены в ожидании пересмотра взносов в международные организации". Он добавил, что в Вашингтоне проинформируют организацию о результатах в "неопределенный срок", говорят источники.

Еще один источник журналистов подтвердил эту информацию и добавил, что теперь ВТО разрабатывает "план Б", если пауза в финансировании затянется.

Выход США из различных организаций

Несколько дней назад стало известно, что Соединенные Штаты Америки вышли из группы по расследованию преступлений России в Украине. NYT со ссылкой на источники сообщало, что такое решение является признаком того, что "администрация Трампа отходит от обязательства президента Байдена привлечь Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев".

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. В указе сказано, что организация "продолжает требовать несправедливо обременительные выплаты" от США. Известно, что около пятой части годового бюджета ВОЗ поступает из пожертвований американского правительства.

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