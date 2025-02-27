В заявлении ВТО осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России в Украину на жизнь людей и экономику украинского государства.

В среду, 26 февраля, Соединенные Штаты Америки не поддержали ежегодное заявление членов Всемирной торговой организации с осуждением российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник и женевского чиновника по вопросам торговли. Это произошло впервые за три года, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что является очередным сигналом об изменении в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Отмечается, что в этом году заявление подписали 44 страны-члены ВТО и Украина, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду и Австралию.

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"Решение не быть соавтором было принято в соответствии с нашей позицией в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и Генеральной Ассамблее ООН в начале этой недели", – заявил американский чиновник в комментарии агентству.

В заявлении ВТО осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России в Украину на жизнь людей и экономику украинского государства.

"Мы серьезно обеспокоены последствиями этих разрушений для Украины и для мировой торговли, включая поставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и минеральных ресурсов из Украины на международные рынки", – добавили в ВТО.

Голосование США по вопросам Украины

Несколько дней назад FT сообщило, что США предложили ООН резолюцию, которая приравнивает действия Украины и РФ. В Кремле заявили, что "приветствуют и поддерживают" американское "переформатирование" подхода к России.

Во время голосования в ООН рассматривались две резолюции – Генассамблея ООН поддержала антироссийский проект резолюции, который инициировали Украина и страны Европы. США документ не поддержали.

Кроме того, Генассамблея ООН приняла и американский проект резолюции к третьей годовщине войны в Украине. Документ под названием "Путь к миру" поддержали 93 страны, 8 проголосовали против, 73 воздержались (включая Украину). Эта резолюция не называет Россию агрессором и содержит общие призывы к "мирному решению конфликта".

Впоследствии стало известно, что Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину.

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