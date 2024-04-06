Пекин предоставил Кремлю спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для производства танков.

США предупреждают союзников о том, что Китай усилил свою поддержку Российской Федерации, включая предоставление данных геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на фоне признаков продолжения военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые изображения для военных целей, а также микроэлектронику и станки для производства танков. Поддержка Китая также включает оптику, топливо, которое будет использоваться в ракетах, и расширение космического сотрудничества.

"Пекин пытался показать себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, но он установил глубокий альянс с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали "безграничной" дружбой накануне зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - говорится в материале.

Издание напоминает, что торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. При этом сосед России стал поставщиком всего - от одежды до автомобилей, после оттока западных производителей и многочисленных раундов санкций. В то же время РФ увеличила экспорт таких товаров, как уголь и нефть, в Китай.

"Поддержка Китаем России углубилась в последние месяцы... Эти беспокойства возникают, поскольку Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники неустанно пытаются помочь Киеву. Между тем Россия смогла увеличить свое внутреннее производство оружия, продолжает импорт ключевых компонентов через сеть третьих стран и получает снаряды и другое оружие от таких стран, как Северная Корея и Иран. Ранее администрация Байдена предупреждала Пекин не предоставлять России оружие, и пока нет никаких признаков этого", - констатируют авторы материала.

Сотрудничество Китая с РФ - последние новости

Накануне Financial Times сообщило, что Китай помогает России в угрожающих масштабах. При этом Пекин углубляет свою поддержку военно-промышленного комплекса РФ, что не только способствует войне в Украине, но и угрожает другим странам.

С таким предупреждением, по данным журналистов, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел ЕС и НАТО.

В частности, Блинкен призвал союзников сделать три вещи: выразить беспокойство непосредственно Китаю, публично сообщать об этом и принять меры в отношении организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России.

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