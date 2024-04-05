Особенно Белый дом беспокоит предоставление России топлива для ракет.

Китай углубляет свою поддержку военно-промышленного комплекса России. Это не только способствует войне в Украине, но и угрожает другим странам.

С таким предупреждением выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО, пишет Financial Times. По данным журналистов, он сказал, что Пекин помогает Москве "в масштабах, вызывающих беспокойство".

Речь идет о предоставлении стране-агрессору определенных инструментов и ресурсов, а также о проведении технических экспертиз. Помощь особенно сосредоточена на производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом секторе РФ.

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"Предупреждения были четкими. Произошел сдвиг, и это чувствовалось в зале... Это было новое развитие событий. Это было очень впечатляюще", - сказал журналистам собеседник, который слышал обращение Блинкена.

Госсекретарь призвал союзников сделать три вещи: выразить беспокойство непосредственно Китаю, публично говорить об этом, а также принять меры в отношении организаций и компаний, которые укрепляют промышленную базу РФ. Знакомый с ситуацией человек рассказал, что администрацию президента Джо Байдена особенно беспокоит предоставление России топлива для ракет.

Реакция мира на сотрудничество КНР и России: последние новости

Напомним, 2 апреля Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Сообщалось, что американский президент призвал Китай не помогать России в восстановлении военно-промышленной базы.

Ожидается, что министр финансов США Джанет Йеллен планирует поднять вопрос российско-китайской торговли на переговорах с высокопоставленными чиновниками КНР.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай поддерживает военную экономику России, а Северная Корея и Иран поставляют ей значительное количество оружия и боеприпасов.

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