В ЦРУ отметили, что Америка сталкивается со "все более хрупким мировым порядком".

Китай оказывает России экономическую и помощь в обеспечении безопасности в условиях продолжающейся войны против Украины.

В докладе американских спецслужб указано, что Америка сталкивается со "все более хрупким мировым порядком", напряженным из-за конкуренции больших государств, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

"Амбициозный, но тревожный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные державы, такие как Иран, и более способные негосударственные субъекты бросают вызов давно устоявшимся правилам международной системы, а также главенству США в ней", - говорится в докладе ЦРУ, пишет Sky News.

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Китай оказывает помощь России, поддерживая ее промышленность.

"Торговля между Китаем и Россией растет с начала войны на Украине, а (китайский) экспорт товаров с потенциальным военным назначением вырос более чем в три раза с 2022 года", - добавляется в докладе.

В своих показаниях Аврил Хейнс, директор национальной разведки, также призвала конгресс одобрить увеличение военной помощи Киеву.

По ее словам, "трудно представить, как Украина" сможет удержать территорию, отвоеванную у московских войск, без дальнейшей помощи со стороны Вашингтона.

Война в Украине - Китай отправил переговорщика

МИД Китая заявил, что переговоры - единственный способ прекратить боевые действия в Украине.

Издание Bloomberg писало, что Пекин направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска политического пути завершения войны в Украине, но в самом Пекине на украинских дипломатов не обращают внимания.

Позже в МИД Китая назвали визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Киев "дружественным и откровенным".

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