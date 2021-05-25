В Белом доме выступают за проведение прозрачного расследования / Фото REUTERS

США пока не планируют вводить санкции против Беларуси.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут Факты.

По её словам, США осуждают принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.

"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - сказала она.

Читайте также"Одолжился у России": в Госдуме раскритиковали Лукашенко за решение задержать ПротасевичаПсаки отметила, что о введении ограничений можно будет говорить после прозрачного расследования.

Что этому предшествовало 

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Автор: Людмила Жерновская