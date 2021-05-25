Ранее Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси.

США пока не планируют вводить санкции против Беларуси.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут Факты.

По её словам, США осуждают принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.

"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - сказала она.

Читайте также"Одолжился у России": в Госдуме раскритиковали Лукашенко за решение задержать ПротасевичаПсаки отметила, что о введении ограничений можно будет говорить после прозрачного расследования.

Что этому предшествовало

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.

Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".

Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси.

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Автор: Людмила Жерновская