США пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут Факты.
По её словам, США осуждают принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - сказала она.
Читайте также"Одолжился у России": в Госдуме раскритиковали Лукашенко за решение задержать ПротасевичаПсаки отметила, что о введении ограничений можно будет говорить после прозрачного расследования.
Что этому предшествовало
- В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.
- После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.
Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.
- Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.
- Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".
Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси.
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