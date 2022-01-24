Официальная Москва обвинила США в "раскачивании" ситуации.

В России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу. В Кремле обвиняют Америку в "нагнетании ситуации".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передают "РИА Новости".

"Для нас - это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз", - заявил глава комитета Госдумы.

Читайте такжеЛукашенко обещает направить на границу с Украиной "целый контингент"

Напомним, НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России. Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

Также президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Восточной Европы и Балтии нескольких тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: