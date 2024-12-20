В пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о новом пакете помощи Украине стоимостью 1,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в пакет входят перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержание будет объявлено в ближайшие дни.

Этот пакет может стать одним из последних шагов Соединенных Штатов по оказанию прямой военной поддержки Украине. При этом в рамках программы USAI военное оборудование закупается у оборонной промышленности, а не берется из американских запасов, так что на его доставку на поле боя могут уйти месяцы или годы, отмечает издание.

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Государственный департамент и Пентагон отказались комментировать Reuters предстоящее объявление, заявив, что они не обсуждают пакеты помощи в области безопасности до их официального оглашения.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе около 61,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

Помощь США Украине

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что объемов помощи от США должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года.

СМИ писали, что президент США Джо Байден делает "историческую попытку" перебросить в Украину больше оружия, однако всю оставшуюся сумму в 5,6 миллиарда долларов вряд ли удастся потратить из-за сжатых сроков.

В то же время представитель Белого Дома Майкл Карпентер заявил в интервью "Голосу Америки", что США планируют потратить "каждый доллар одобренного финансирования". По его словам, часть помощи поступит в 2025 году, но все деньги будут использованы до 20 января.

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