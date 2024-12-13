Администрация Байдена пытается использовать все возможности для помощи Украине, прежде чем Трамп вступит в должность президента.

США делают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние дни пребывания Джо Байдена на посту президента. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Белого дома

"Министерство обороны осуществляет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", - сказал представитель администрации Байдена.

Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. Белый дом делает акцент на вопросе "решения проблем с персоналом".

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"Сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений", - заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы организовать обучение новобранцев.

Помощь США Украине: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

Отмечается, что в новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства для противодействия беспилотникам.

Советник Джо Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что президент США согласовал новый пакет помощи Украине. Отмечалось, что это будет уже 72-й такой пакет.

Содержание новой помощи не раскрывалось. Кирби лишь сказал, что Украину обеспечат дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой.

В то же время высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что до середины января Штаты планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства.

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